Работая в квартире, злоумышленница на протяжении нескольких месяцев тайно похищала имущество хозяйки и сбывала его неустановленным лицам...

«Сотрудники уголовного розыска ОП "Жулебинский" ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали 54-летнюю жительницу одного из регионов России по подозрению в краже из квартиры», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции с заявлением обратилась 35-летняя жительница столицы. По словам потерпевшей, в своей квартире на Привольной улице она обнаружила пропажу дорогостоящих сумок, ремней и портмоне различных брендов. Также из квартиры были похищены денежные средства, ювелирные украшения и предметы одежды. Общий материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую – 54-летнюю приезжую женщину. Установлено, что задержанная ранее являлась няней детей и помощницей по уходу за отцом потерпевшей. Работая в квартире, злоумышленница на протяжении нескольких месяцев тайно похищала имущество хозяйки и сбывала его неустановленным лицам. Через некоторое время она уволилась и уехала в свой город, а заявительница обнаружила факт кражи. Со слов злоумышленницы, денежные средства были нужны ей для погашения долгов.По данному факту следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18