По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве в течение последних суток скончались еще 69 пациентов с коронавирусной инфекцией. В результате число связанных с этим заболеванием летальных случаев в столице достигло 2477.

По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве в течение последних суток скончались еще 69 пациентов с коронавирусной инфекцией. В результате число связанных с этим заболеванием летальных случаев в столице достигло 2477.У всех скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, передает ТАСС. Оперативный штаб в очередной раз напоминает, что если человек чувствует любые симптомы ОРВИ, необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом. Почувствовавших недомогание призывают не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.