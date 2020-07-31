Прокуратура довела дело о сбитом мальчика до суда. Обвинительное заключение уже утверждено. Дело будет рассмотрено Ленинским райсудом. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним,

Прокуратура довела дело о сбитом мальчика до суда. Обвинительное заключение уже утверждено. Дело будет рассмотрено Ленинским райсудом. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, 9-летний Дима Куропатник был сбит иномаркой вечером 28-го мая, когда переходил Нижнюю Дуброву по «зебре». Машина двигалась со скоростью 60 км/ч. Прокуратура пришла к выводу, что водитель имел возможность остановиться.