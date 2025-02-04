Он выразил недоумение по поводу отсутствия соответствующего закона.

Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр высказался за запрет абортов в регионе, выражая недоумение по поводу отсутствия соответствующего закона. Как пишет издание «» 4 февраля он заявил, что необходимо создать условия, которые не подталкивали бы женщин к абортам, отмечая, что прерывание беременности по медицинским показаниям допустимо, но в целом рассматривается как лишение жизни ребенка.Священник уже инициировал встречу с депутатом Госдумы Анной Кузнецовой для обсуждения возможности запрета абортов во Владимирской области. Напомним, что в последние месяцы обсуждение отказа от абортов в России набирает обороты: в некоторых регионах уже были предприняты шаги к ограничению данной практики. Например, в Нижегородской области.Ранее мы писали, что владимирский митрополит считает, что