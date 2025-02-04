Например, объекты не огорожены сигнальными лентами.

Прокуратура региона выявила нарушения на строительных площадках города Владимира. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В ходе проверки сотрудники обнаружили, что ограждение одной из стройплощадок, где возводится многоквартирный дом, было частично разрушено, а вход на объект не был обозначен специальными знаками. Это создавало опасность для прохожих, в том числе подростков.В результате прокуроры нашли еще 12 опасных объектов. После внесенных представлений руководителям строительных компаний, все нарушения были устранены: 13 площадок оградили заборами и привели в соответствие с требованиями закона. Напомним, ранее мы писали, что