Двум детям он был должен 3 млн рублей.

Во Владимире местный житель задолжал по алиментным обязательствам 3 миллиона рублей, рассказывает пресс-служба регионального управления ФССП России.В ходе исполнительных производств должник несколько раз привлекался к ответственности за неисполнение решений суда. В итоге удалось установить, что мужчина владеет несколькими объектами недвижимого имущества, в том числе квартирой и земельными участками.Чтобы заставить должника исполнить алиментные обязательства, судебный пристав-исполнитель принял решение о наложении ареста на одну из принадлежащих ему квартир с последующей её реализацией на торгах.Только после применения данной меры должник начал решать вопрос с урегулированием задолженности. Один долг в размере 1,9 млн рублей он полностью погасил, в связи с чем исполнительное производство было окончено.В рамках второго исполнительного производства мужчина принял решение передать несовершеннолетнему ребёнку долю в праве собственности на квартиру, после чего взыскательница отозвала исполнительный документ.«Принятые меры позволили восстановить нарушенные права детей, а также обеспечить исполнение судебных решений», — заключили в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.