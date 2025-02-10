Разложившийся труп обнаружили за дверью запертой квартиры в Коврове. Об этом рассказал спасатель Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя» вечером 9 февраля. В тот день дежурную

Разложившийся труп обнаружили за дверью запертой квартиры в Коврове. Об этом рассказал спасатель Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя» вечером 9 февраля. В тот день дежурную смену вызвал участковый. Требовалось обеспечить доступ в квартиру многоквартирного дома. Дело в том, что в подъезде появился специфический запах, который шел от одного из жилищ. А соседи как раз