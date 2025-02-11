«Ростелеком» запустил игровой центр совместно с разработчиком Hezzl для существующих и потенциальных абонентов.

«Ростелеком» запустил совместно с разработчиком Hezzl для существующих и потенциальных абонентов. Пользователи могут выбирать игры на сайте «Ростелекома» или в мобильном приложении «Мой Ростелеком», а за прохождение игровых заданий получать призы — умные колонки, подарочные сертификаты, скидки и бонусы от онлайн-кинотеатра Wink, Wildberries, «МВидео», «Лемана ПРО», «Золотое Яблоко», «Комус», «Озон», «Магнит», «Соколов», «ВК Музыка», «Литрес», «СберЗдоровье», Т2 и «Ростелекома».В настоящий момент доступны три игры: открытые для всех «Одиссея. Три в ряд» и «Битва Героев», а также «Бонус Парк» для участников программы лояльности «Бонус». В рамках игр пользователи могут выполнять простые задания от «Ростелекома» — например, скачать мобильное приложение или зарегистрироваться в личном кабинете и программе лояльности «Бонус», чтобы ускорить получение призов.Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису массового сегмента «Ростелекома»:«Рынок гейминга продолжает расти под влиянием глобальных тенденций цифровизации, увеличения доли мобильного трафика, спроса на кросс-платформенность и персонализациюпользовательского опыта. Мы видим растущий интересабонентов к цифровым сервисам, качественномуконтенту и новым игровым механикам. Запуск игрового центра "Ростелекома” позволит обеспечитьпользователям уникальный опыт: здесь мы широко используем возможности геймификации, предлагаем ценные призы от "Ростелекома” и партнеров, бусты, ускоряющие продвижение в игре, а также возможность использовать бонусы программы лояльности. Сотрудничество с Hezzl при запуске игрового центра не потребовало каких-либо ИТ-интеграций,обеспечило возможность оперативного тестирования бизнес-гипотез и быстрый запуск».Рамин Алиев, CEO и основатель компании —разработчика игр Hezzl:«Запуск игр и создание гейм-центра в рамках совместного проекта "Ростелекома” и Hezzl — важный показатель стратегического партнерства в сфере мобильного гейминга. Это сотрудничество подчеркивает наше общее желание развивать игровой рынок и предлагать пользователям не только качественный контент, но и реализацию бизнес–задач"Ростелекома”. Игроков ждут современные игровые механики — от простых головоломок до сложных испытаний».Чтобы принять участие и выиграть приз, нужно перейти в на сайте «Ростелекома» или в раздел «Бонус» в мобильном приложении «Мой Ростелеком», а затем .В программе лояльности «Бонус» каждому участнику присваивается определенный статус в зависимости от количества подключенных услуг. Бонусы можно накапливать за оплату сервисов оператора и партнеров программы, а затем обменивать их на специальные предложения. За в программе абоненты сразу получают 200 бонусов. Их количество можно накапливать теперь и за счет участия в мобильных играх.Отслеживать бонусы абоненты могут в обновленном личном кабинете мобильного приложения «Мой Ростелеком». Через него клиенты совершают 270 млн операций в месяц, управляя услугами и решая свои задачи полностью дистанционно, не прибегая к услугам операторов контакт-центров. Всего в приложении доступно более 130 разных операций.Подробная информация о программе лояльности «Ростелекома» — на сайте rt.ru .Реклама. ПАО . ИНН 7707049388.