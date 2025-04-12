Пьяный водитель врезался в большегруз, снес дорожный знак и припаркованное авто. ДТП произошло 11 апреля на Тракторной улице во Владимире, рассказали в пресс-службе МВД области. В тот день

Пьяный водитель врезался в большегруз, снес дорожный знак и припаркованное авто. ДТП произошло 11 апреля на Тракторной улице во Владимире, рассказали в пресс-службе МВД области. В тот день около 20:20 34-летний водитель «Пежо», двигаясь со стороны «Мегаторга» в сторону проспекта Строителей, влетел в грузовик «Донфенг», за рулем которого был 47-летний мужчина. После удара «Пежо» съехал