«Утвержденная ценовая политика этого не предполагает», – сообщает в комментариях ВК сообщество «ГТК Суздаль». Жители Владимирской области побывали в долгожданном аквапарке, но отзывы

«Утвержденная ценовая политика этого не предполагает», – сообщает в комментариях ВК сообщество «ГТК Суздаль». Жители Владимирской области побывали в долгожданном аквапарке, но отзывы получились неоднозначными. Одни посетители сообщают, что им все понравилось, другие рассказывают об очередях, хамстве персонала, холодных горках и еле теплых банях. Из отзыва Сергея в группе «ГТК Суздаль» Был. Не понравилось. Больше