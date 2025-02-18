В последнее время гибель на пожаре из-за непотушенной сигареты стала какой-то жуткой закономерностью. За месяц произошло уже три трагедии, связанные с неосторожным курением. И вот, вечером, 17

В последнее время гибель на пожаре из-за непотушенной сигареты стала какой-то жуткой закономерностью. За месяц произошло уже три трагедии, связанные с неосторожным курением. И вот, вечером, 17 февраля, произошла четвертая. Как сообщили в пресс-службе МЧС области, в 16:04 спасателей вызвали тушить двухквартирный одноэтажный дом №46 в деревне Овсянниково Судогодского района (Головинское сельское поселение). Пожар оказался