Работа пресс-секретаря не менее важна, чем работа журналиста. Трудясь в тандеме, получается решить не одну проблему, волнующую владимирцев.

Чистокровная армянкаС Араксией Аракелян мы познакомились около четырёх лет назад. Она помогала и теперь помогает отвечать на «земельные» вопросы наших читателей, может рассказать, как правильно выбрать семена, есть ли на владимирских полях посевы с ГМО, уточнить, на каких производствах выявили кишечную палочку и грозят ли региону-33 эпидемии болезней животных. Араксия – пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.– Интересный факт: мои родители – агрономы, и оба окончили сельхозакадемию в Армении. А сейчас я, можно сказать, работаю в этой сфере, – улыбается Араксия.Аракелян родилась в Ереване в семье чистокровных армян.– История моего дедушки идёт из восточной части Армении. Во время геноцида 1915 года он, будучи совсем ребёнком, остался один. Дедушку нашла и вырастила армия Шарля де Голля. Потом волей судьбы он оказался в Ереване, встретил мою бабушку – беженку из Сирии, но тоже армянку по национальности. Они поженились, построили дом, родили шестерых сыновей, младшим из которых был мой папа Манук, – рассказывает собеседница.Лаваш на плечахСо своей будущей супругой Манук познакомился на лекции в сельхозакадемии, где Каринэ училась на фитопотолога – изучала болезни фиалок, а молодой человек познавал азы виноделия.Свадьбу сыграли по всем армянским традициям. На праздник съехались родственники со всех уголков страны – около 300 человек. Как и положено, невесте собрали приданное, а подвенечное плате Каринэ перешло от свекрови – женщины, у которой хорошо сложилась семейная жизнь. После венчания молодую жену привезли в её новый дом. На пороге с музыкой и танцами их встречала мать Манука. Новоиспечённым супругам на плечи надели лаваш, символ будущего благополучия и сытости, и велели разбить тарелки – на счастье.А потом началась новая жизнь. В новом доме уживалось сразу несколько поколений – родители, их взрослые сыновья с жёнами, а потом и внуки. И все беспрекословно слушались старшего. Наверное, поэтому там всегда царил мир и порядок.– Дом моего дедушки сохранился до сих пор. У него был большой сад с абрикосовыми деревьями, орешником, шелковицей – её ещё называют тутовником. Я до сих пор помню, как летом приезжала к дедушке с бабушкой, под деревом мы растили ткань и начинали трясти ветки. А потом всем двором собирали сине-чёрные продолговатые ягоды.На новом местеСо временем братья разъехались по разным уголкам России. В 1992 году пришёл черёд и семьи Манука.– В Армении после землетрясения 1988 года было сложно с инфраструктурой, долгое время там не удавалось восстановить ни газоснабжение, ни электричество. Папа с мамой решили перебраться к дяде в г. Куйбышев. Брату тогда было пять лет, а я только родилась, – рассказывает Араксия.С русским языком проблем не возникло: в Армении он считался первым государственным после родного. Да и бабушка, и прабабушка Араксии преподавали великий и могучий в ереванской школе им. Пушкина.В России профессия Манука оказалась невостребованной, поэтому он работал водителем, строителем и даже научился шить обувь – позднее это стало делом всей его жизни. Каринэ следила за домом и детьми. Она воспитывала их, стараясь соблюдать армянские традиции, но уважительно относясь к канонам других национальностей. Поэтому в кругу семьи Аракелян разговаривают на родном языке, при этом очень хорошо зная русский.– Мы даже Пасху празднуем два раза – христианскую и григорианскую, – говорит собеседница.Русский борщ, блины, пельмени появляются на столе так же часто, как и табеле, ламаджо, долма...– Какое блюдо русской кухни удивило больше всего? Наверное, окрошка: оливье, залитый квасом, – сочетание на любителя, – призналась девушка. – Принцип блюд в Армении немного иной – главное, чтобы они не портились в жару. И моя бабушка, живя в восточных странах, очень много таких рецептов передала маме, а мама – мне. К примеру, у нас в почёте крупа булгур, добавляем к ней зелень – и получается очень вкусный салат табуле. Часто готовим блюда из прожаренных овощей, папа сам делает бастурму – вяленое мясо со специями. Я люблю долму и ломоджо – тонкую мясную лепешку – и запивать её таном.В тандеме со СМИВсе эти вкусности семья продолжила готовить и на Владимирской земле, куда перебралась в 2005 году. Брат Араксии хотел поступать в Москву, ближайшим городом, где жили родственники, оказался Владимир.Здесь Араксия отучилась на социолога, подрабатывала вожатой в детском лагере. После университета на протяжении трёх лет искала занятие по душе, пока не попала... в Россельхознадзор.Начинала девушка младшим специалистом: сшивала дела, составляла отчёты – и за четыре года доросла до должности помощника руководителя управления.– Мне всегда была интересна работа пресс-секретаря, нравилось писать тексты, общаться с журналистами, плюс многие мои друзья трудятся в СМИ, – говорит Араксия.Но общение с прессой, составление релизов, интервью, организация встреч и ведение соцсетей – это лишь одно направление деятельности. Часто вместе с другими специалистами приходится работать «на земле» в любую погоду, чтобы позднее на сайте появился текст.– К нам обратились жители и пожаловались на свалку биоотходов, появившуюся в поле недалеко от города. Мы выехали на место и, как следователи, восстанавливали цепочку событий – общались с людьми, изучали карты и ближайшие выезды на дороги. В итоге виновных нашли и привлекли к ответственности, – говорит собеседница.Вместе с сотрудниками Следкома, прокуратуры, Роспотребнадзора Араксия выезжала и в шаурмичные, где в прошлом году произошло массовое отравление владимирцев.– Мы помогали следствию установить картину произошедшего. И позднее наши сотрудники установили, откуда поступило некачественное мясо, ставшее причиной отравления, – вспоминает Аракелян.Каждый шаг отражался в релизах и через сайт и журналистов доводился до жителей.– За годы работы в пресс-службе я начала понимать фразу «пресса – четвёртая власть». Всегда радуюсь, когда удаётся восстановить справедливость. Например, проверку могут не согласовать до тех пор, пока о проблеме не начнут говорить в СМИ. Приятно, когда есть отклик жителей. Довольно часто люди прислушиваются к нашим советам, дают обратную связь. Например, после ряда статей и сюжетов о нашествии шелкопряда нам начали звонить граждане, рассказывать, где ещё возникла подобная проблема. В такие моменты понимаешь, что работаешь не зря.