Три городских маршрута перешли из временного в постоянное обслуживание муниципального перевозчика. На сегодняшний день «Владимирпассажиртранс» — самая крупная транспортная компания в

Три городских маршрута перешли из временного в постоянное обслуживание муниципального перевозчика. На сегодняшний день «Владимирпассажиртранс» — самая крупная транспортная компания в областной столице. Тендер на маршруты №7С, №11С и №25 городская администрация объявила еще в конце декабря. На него заявилась только одна организация – как раз муниципальный ВПТ. Судя по сайту госзакупок, она и является