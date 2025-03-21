В новом выпуске кулинарной программы приготовим классическую пиццу на тонком воздушном тесте. Для начинки возьмем классический набор овощей и вкусный сервелат «Мясорубский». Именно он

В новом выпуске кулинарной программы приготовим классическую пиццу на тонком воздушном тесте. Для начинки возьмем классический набор овощей и вкусный сервелат «Мясорубский». Именно он запечется до золотистой корочки и сделает пиццу особенной. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Реклама ЗАО «Стародворские колбасы». ИНН 3328426780Erid: 2VtzqwgcpxG