20-летний житель Юрьев-Польского пойдет под суд за хулиганство с применением оружия. Молодой человек напился, нашел у друзей пневматический пистолет и начал стрелять в девушек-подростков из

20-летний житель Юрьев-Польского пойдет под суд за хулиганство с применением оружия. Молодой человек напился, нашел у друзей пневматический пистолет и начал стрелять в девушек-подростков из окна. Как сообщили в Следкоме области, инцидент произошел 16 ноября 2024 года. Обвиняемый выпивал с двумя приятелями в комнате общежития на Авангардском переулке. В какой-то момент фигурант нашел пневматический пистолет