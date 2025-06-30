Руководитель муниципального предприятия, ответственного за содержание дорог Гороховца, попал под дело об административном правонарушении. Он не уследил за дорогой на улице Льва Толстого,

Руководитель муниципального предприятия, ответственного за содержание дорог Гороховца, попал под дело об административном правонарушении. Он не уследил за дорогой на улице Льва Толстого, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Во время осмотра оказалось, что дорога на указанной улице покрыта ямами, а также на ней нет необходимых дорожных знаков. Из пресс-релиза прокуратуры области По результатам проверки прокурором