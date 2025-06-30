Совет народных депутатов города Владимира назначил дату выборов депутатов 29-го созыва. Голосование пройдет 14 сентября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Совет народных депутатов города Владимира назначил дату выборов депутатов 29-го созыва. Голосование пройдет 14 сентября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра. Соответствующее решение было принято с учетом предложения комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку. Как уточняется, решение основано на положениях статьи 10-го Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав