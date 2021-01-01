К участию в мероприятиях привлекают родительскую общественность.

В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции в разных районах Владимирской области провели мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.В Собинке инспекторы ОГИБДД совместно с родительской общественностью и отрядом Юных инспекторов дорожного движения МБДОУ № 10 «Улыбка» г. Собинка провели профилактический рейд с целью популяризации световозвращающих элементов в одежде.Участники проверили, имеются ли на одежде воспитанников детского сада и их родителей световозвращающие элементы и правильно ли они размещены. Юные помощники рассказывали стихи о правилах дорожного движения, а также вручали каждому памятные брошюры. Представители «Родительского патруля» напомнили родителям дошкольников, о необходимости соблюдать ПДД и быть примером для своих детей.Безопасным маршрутом от детского сада прошли воспитанники детского сада № 9 «Солнышко» г. Гороховец, которых сопровождали родители, сотрудники полиции, общественного совета и народной дружины. Родители рассказали детям о правилах перехода проезжей части и движения по тротуарам, а полицейские и общественники удостоверились, что взрослые показывают верный пример юным участника движения. Родителям были вручены памятки «Безопасная дорога пешехода».В Радужном полицейские провели онлайн встречу с родителями детсадовцев и представителями администрации, в ходе которой напомнили об основных правилах БДД. Также сотрудники ОГИБДД вручили памятки водителям автомобилей, напомнив, что маленький пассажир в салоне авто – это большая ответственность для взрослых.