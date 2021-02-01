На улице Школьная, 13 из-за коммунальной аварии размыло дорожное полотно.

На улице Школьная, 13 из-за коммунальной аварии размыло дорожное полотно.МУП «ИнТех» сообщил, что в связи с ремонтными работами ограничивается движение транспорта по улице Школьной. Также возможно приостановление подачи холодной воды. В домах №№ 11, 13 (5-этажные), № 4 (здание казначейства и судебных приставов), № 16 (магазин) по ул. Школьная, дом № 10 (5-этажный) по ул. Смурова, дома № 2 (5-этажный), 2а, 2г (2-этажные) по ул. Советская, дома №№ 9, 11 по ул. Молодёжная (5-этажные).