В Суздале признали виновным в убийстве 53-летнего местного жителя. Как установил суд, он распивал спиртные напитки вместе со своим приятелем. В какой-то момент они поругались, один из мужчин

В Суздале признали виновным в убийстве 53-летнего местного жителя. Как установил суд, он распивал спиртные напитки вместе со своим приятелем. В какой-то момент они поругались, один из мужчин достал нож и ударил товарища 11 раз в грудь, живот и другие части тела. 34-летний потерпевший получил множественные раны и скончался от обильной внутренней кровопотери. На судебном