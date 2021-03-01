В мэрии областной столицы объявили конкурс на лучшее учебное заведение.

Три образовательных учреждения Владимира, удостоившиеся звания «Лучшая школа 2021 года», получат грантовую поддержку в размере 500 тысяч рублей каждая.Как сообщает мэрия областного центра на призовой фонд в 1,5 млн рублей претендуют восемь учебных заведений. Среди них: школы №14; №23; №24; №28; №29; №38; №43; №48.Директора школ должны будут защищать свой проект, обозначив в нём конкретную цель, на которую они планируют потратить 500 тысяч рублей.Информация о конкурсантах появится Вконтакте . Подведение итогов запланировано на март.Победителей определят в трёх категориях: свыше 1 000 учащихся; 500-1000; до 500.