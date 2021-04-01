Они также считают, что состав рабочей группы Годунина нуждается в пересмотре.

Накануне вечером в канцелярию губернатора области поступило письмо участников инициативной группы, среди которых известные владимирские краеведы, историки, художники, архитекторы. Они выразили свое несогласие с локациями для размещения памятника Андрею Боголюбскому, которые на рабочей группе под председательством вице-губернатора Романа Годунина и предложены для народного голосования. Говорит один из авторов письма журналист, краевед Валерий Скорбилин.- Суть наших возражений сводится к тому, что, во-первых, мы считаем, что состав рабочей группы Годунина нуждается в пересмотре. Большинство представляют собой люди, которые не имеют отношения к архитектуре, градостроительству и истории Владимира. В основном там преобладают чиновники. И мы также не согласны с тем, что народное голосование объявлено инструментом выяснения общественного мнения, так как вероятность манипуляций при таком способе остается высокой. Мы считаем, что оба места, которые предложены рабочей группой, не приемлемы по многим причинам. И мы предлагаем рассмотреть два места, которые, может быть, рассматривала группа, но отвергла. Это место на стыке Октябрьского проспекта с улицей Дворянской, то есть напротив Театральной площади. И второе наше место — это Спасский холм и Княжедворье.Напомним, что именно на стыке Октябрьского проспекта с улицей Дворянской по результатам конкурса 2012 года, которые никто не отменял, должен был появиться памятник Андрею Боголюбскому. определила два других места: на улице Луначарского - на так называемом «треугольнике» у городского УВД и на улице Мира - между администрацией Владимирской области и новым зданием арбитражного суда.Ольга Романова