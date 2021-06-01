Нарушения стали возможными из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей и отсутствия должного за работой кондуктора со стороны руководства ООО.

В Коврове кондуктор незаконно высадила из троллейбуса 10-летнего мальчика.Как сообщает пресс-служба Владимирской областной прокуратуры, в городе оружейников проведена проверка соблюдения прав пассажиров компанией ООО «Управление троллейбусного транспорта города Коврова».«В марте текущего года кондуктор организации высадила из троллейбуса ребёнка, который находился в общественном транспорте без сопровождения взрослого», - рассказали в надзорном ведомстве.Нарушения стали возможными из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей и отсутствия должного за работой кондуктора со стороны руководства ООО.«Это повлекло нарушение прав ребенка», - уточнили в прокуратуре.В результате на имя руководителя ООО «Управление троллейбусного транспорта города Коврова» внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.