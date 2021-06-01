Для предоставления электронной услуги необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru...

Отдел по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что подать заявление на регистрацию по месту жительства проще и удобнее на сайте Госуслуг.Для предоставления электронной услуги необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru, указав свои Ф.И.О., адрес электронной почты или телефон, паспортные данные и номер СНИЛС.После создания учетной записи на портале необходимо выбрать услугу «Регистрация гражданина по месту жительства».В течение трех рабочих дней после подачи заявления в личный кабинет поступит приглашение и полный список документов, которые необходимо будет предоставить в территориальное подразделение Отдела по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.Примерный перечень необходимых документов для получения вышеуказанной электронной услуги:• паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт гражданина РФ (для лиц, постоянно проживающих за пределами РФ);• заявление от имени собственника жилья;• документ о снятии с регистрации по предыдущему месту проживания;• приписное свидетельство или военный билет;• документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;• документы, подтверждающие права законного представителя (для лиц, не достигших 14-летнего возраста);• свидетельство о заключении брака (для супругов).Постоянная регистрация оформляется путем проставления во внутреннем паспорте гражданина РФ отметки (штампа) о регистрации по месту жительства после предоставления всех вышеуказанных документов. Гражданину РФ, не достигшему 14-летнего возраста или имеющему только заграничный паспорт гражданина РФ (для лиц, постоянно проживающих за пределами РФ), выдается свидетельство о регистрации по месту жительства установленного образца.Услуга предоставляется бесплатно.С более подробной информацией вы можете ознакомиться в территориальных Отделах полиции по месту жительства, на официальном сайте УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве: цао.мск.мвд.рф или на официальном портале: www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60