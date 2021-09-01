В соцсетях появились кадры горящей на трассе фуры. По информации от МЧС, около 17.07 на 137 км трассы М-7 в Петушинском районе (около Пекши) в результате ДТП фура с полуприцепом наехала на отбойник

В соцсетях появились кадры горящей на трассе фуры. По информации от МЧС, около 17.07 на 137 км трассы М-7 в Петушинском районе (около Пекши) в результате ДТП фура с полуприцепом наехала на отбойник и загорелась. Большегруз выгорел полностью. Пострадавших нет. Происшествие собрало пробки на трассе в обе стороны, отмечают автолюбители в соцстеях. Новость дополняется.