Возвращаемся к главной теме дня. Для более чем трехсот первокурсников сегодня открылись двери...

Возвращаемся к главной теме дня. Для более чем трехсот первокурсников сегодня открылись двери Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте. По традиции, в День знаний студенты выпускного курса вручили им символы мудрости и знаний: книгу, ключи и камень.День знаний для первокурсников Владимирского филиала Президентской академии начался с поднятия флага России и исполнения государственного гимна.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Заксобрания области:- Хотел бы поздравить сегодня всех студентов Владимирской области, всех школьников с началом учебного года. Конечно, поздравить учителей всех, педагогов, потому что предстоит, как всегда, насыщенный учебный год. Наше учебное заведение провело успешную приемную кампанию. Наш состав пополнило 306 студентов.74 студента приехали учиться из других регионов. Это говорит об известности вуза. Среди студентов есть и те, кто получает стипендию Правительства. Больше девяноста процентов преподавателей академии имеют степени кандидатов и докторов наук. Поздравить студентов и преподавателей пришли пришли почетные гости, в том числе сенатор Ольга Хохлова. Особые слова звучат в адрес первокурсников.Ольга Хохлова, член Совета Федерации:- Вы молодцы! Вы одержали свою первую победу в этой взрослой жизни. Вы поступили в замечательное учебное заведение.От имени главы региона Александра Авдеева коллектив академии и студентов с Днем знаний поздравил врио первого замгубернатора Дмитрий Лызлов.Дмитрий Лызлов, врио первого замгубернатора Владимирской области:- Владимирский филиал Владимирской академии - это надежный партнер администрации области. Это серьезная экспертная площадка, инициатив.У вуза давние связи с силовыми структурами. В церемонии открытия нового учебного года приняли участие прокурор области Владислав Малкин, начальник таможни Павел Павлов, главный налоговый инспектор области Марат Фахретдинов, председатель областного суда Сергей Шишкин.Сергей Шишкин, председатель Владимирского областного суда:- Сегодняшний день - старт важного этапа в жизни любого первокурсника. Ну, мне приятно, что это студенты первокурсники РАНХиГС - это будущие юристы!Владислав Малкин, прокурор Владимирской области:- Проявляя профессиональный эгоизм, я хочу поздравить студентов юридического факультета. Мы всегда ждем Вас.Иван Евстафеев как раз из тех, кто выбрал специальность “Юриспруденция”. Поступил на бюджет. Иван один из сорока двух высокобальников, которых приняли в этом году в Академию.Иван Евстафеев, студент 1 курса Владимирского филиала РАНХГиС:- Общался с выпускниками этого вуза и это действительно компетентные специалисты в своей профессии. Это ведущий вуз по подготовке управленческих кадров, поэтому без вариантов - РАНХиГС!По традиции старшекурсники передали новичкам символы мудрости и знания. А завершилось торжество запуском в небо воздушных шаров. В этом году они были цвета российского триколора.Вера Куликова, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”