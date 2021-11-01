Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- По поручению Президента
Срочно начать строительство...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- По поручению Президента
Срочно начать строительство нового ковидного госпиталя и увеличить число бригад скорой. Подробности визита в регион министра здравоохранения Михаила Мурашко.
- Московские каникулы
Спрятались от локдауна в Суздале. Москвичи забронировали почти все номера в гостиницах древнего города.
- Остановка по требованию))
И жители СНТ "50-летия Победы" требуют сделать автобусную остановку. Поможет ли им депутат Госдумы?