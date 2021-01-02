Первого января вечером в МЧС поступило сообщение о упавшем в шахту лифта ребенке. Произошло это по адресу Нижняя Дуброва, 11. Спасатели оперативно прибыли не место, где выяснилось, что ребенок

Первого января вечером в МЧС поступило сообщение о упавшем в шахту лифта ребенке. Произошло это по адресу Нижняя Дуброва, 11. Спасатели оперативно прибыли не место, где выяснилось, что ребенок 2007 года рождения. По предварительной информации он застрял в лифте. Чтобы выбраться, подросток открыл двери лифта, но не смог выйти, а сорвался и упал в шахту