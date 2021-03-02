Как делали, хранили и защищали деньги от подделки в разные времена. Об этом рассказывает новая выставка в Областной научной библиотеке. Для посетителей сотрудники владимирского отделения

Как делали, хранили и защищали деньги от подделки в разные времена. Об этом рассказывает новая выставка в Областной научной библиотеке. Для посетителей сотрудники владимирского отделения Банка России подготовили плакаты с иллюстрациями. На них – вся история денег: от древних монет до современных купюр. Отдельное внимание – способам защиты от подделки. Наталья Верба, эксперт Отделения Владимир