Сланцевый сектор США дает отпор ценовому шоку. Добыча нефти в США остается вблизи максимумов, несмотря на закрытие буровых установок.

Учитывая кошмарную ситуацию на рынке нефти, где падение спроса усугубляется ростом предложения со стороны стран ОПЕК, сегодня все участники рынка внимательно следили за данные по запасам и добыче в США.Как предупреждали аналитики Standard Chartered, в том числе Эмили Эшфорд, нефтяные резервуары по всему миру могут заполниться уже через шесть недель, что, вероятно, приведет к значительным остановкам производства.Сегодня Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти на 13,8 миллиона баррелей – самый масштабный недельный прирост запасов с октября 2016 года.Общие же запасы сырой нефти в стране теперь находятся на максимуме с июня 2019 года.Но что еще более важно – добыча нефти в Штатах осталась вблизи рекордных значений – на уровне почти 13,1 миллиона баррелей в сутки. И это при том, что на прошлой неделе произошло закрытие многих буровых установок.Таким образом, рынок, который и так переполнен, продолжает насыщаться, несмотря ни на что, а значит, вскоре мир действительно может столкнуться с переполнением хранилищ.Да, останутся еще танкеры, которых достаточно много, но не всегда выгодно хранить нефть в них, да и не вся нефть имеет доступ к морю. При текущей цене за баррель расходы на транспортировку просто не имеют смысла.