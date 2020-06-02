Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о планах национальной команды, расписание матчей которой может измениться из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о планах национальной команды, расписание матчей которой может измениться из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19."Этот вопрос мы обсуждали с Александром Дюковым, разговаривал с Александром Алаевым, сам звонил друзьям из УЕФА, – сказал Черчесов в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24". – Есть вероятность того, что за три сбора вместо шести игр мы сыграем восемь".По словам Черчесова, осенью команда должна провести по два матча Лиги наций в месяц, но существует возможность того, что в октябре и ноябре сборной придется провести еще и те встречи, которые не состоялись в марте."Моя просьба Алаеву – если будут обсуждать в УЕФА – чтобы контрольный матч был первым и добавили 1-2 дня, чтобы уместить все игры. Соперники? Швеция и Молдавия, хотелось бы с ними сыграть, но готовы ли они? Хотелось бы уже выйти в офис и обсудить эту ситуацию", – подытожил Черчесов.В середине марта руководство УЕФА приняло решение перенести чемпионат Европы-2020 на лето 2021 года. Также под угрозой срыва оказались все остальные международные турниры, включая Лигу наций УЕФА.Напомним, по итогам жеребьевки Лиги наций УЕФА сборная России попала в группу 3 Лиги В, где ее соперниками стали Турция, Сербия и Венгрия.