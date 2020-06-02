Компания Opel решила подогреть интерес к своим минивэнам Zafira Life выпуском специальной серии. Она называется Black Edition и располагает расширенным оснащением в формате все включено.

Компания Opel решила подогреть интерес к своим минивэнам Zafira Life выпуском специальной серии. Она называется Black Edition и располагает расширенным оснащением в формате "все включено".Ограниченная серия Zafira Life будет доступна в единственной конфигурации - в длиннобазном варианте L с турбодизелем 2,0 л HDi на 150 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. Дилеры уже начали продавать такой "Опель" по цене 3 039 000 рублей. Единственный цвет кузова, как нетрудно догадаться - черный металлик.Производитель подчеркивает, что купить готовую спецверсию Black Edition на 100 000 рублей выгоднее, чем комплектацию Cosmo с равнозначными опциями.К примеру, список оборудования новой версии Zafira Life уже включает проекционный экран, камеру заднего вида с передними датчиками парковки, электропривод боковых сдвижных дверей с дистанционным управлением, кожаную обивку салона, навигацию NAC с 7-дюймовым тачскрином, адаптивный круиз-контроль, систему выбора режимов езды IntelliGrip Control и предпусковой подогреватель Webasto.А ксеноновые фары со светодиодными ДХО и двухзонный климат-контроль с отдельной климатической установкой в пассажирском салоне такой Zafira Life уже имеет по умолчанию, вне рамок спецверсии.