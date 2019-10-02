Сергей Сотников - начальник аэродрома в Ижме, куда осенью 2010 года приземлился самолет, - вышел на пенсию. Аэропорт был закрыт за несколько лет до аварии, но Сотников поддерживал ВПП в рабочем состоянии.

Начальник аэродрома в Ижме Сергей Сотников вышел на пенсию.В феврале прошлого года ему исполнилось 60 лет. У него был заключен трудовой договор, который каждый год продлевался. Но в этом году Сергей Иванович решил выйти на пенсию.В администрации муниципального района Ижминский РИА Новости рассказали, что 1 октября у Сотникова был последний рабочий день. Сегодня он должен передать дела молодому человеку, который и дальше будет присматривать за вертолетной площадкой. В администрации заверили, что площадка не будет закрыта, хотя и не будет принимать вертолеты и самолеты.Сергей Сотников стал известен в 7 сентября 2010 года. У самолета Ту-154, который летел из Якутии в Москву, отказало электрооборудование. Пилоты начали искать, где возможно наиболее безопасно посадить самолет. И неожиданно увидели взлетно-посадочную полосу. Сам аэропорт был закрыт за несколько лет до этого. Но Сергей Сотников собственными усилиями сохранял ВПП в рабочем состоянии. Самолет смог приземлиться. После посадки Ту-154 выкатился за пределы полосы, которая была для него слишком короткой. Но все же никто из находившихся на борту людей не пострадал.За добросовестное отношение к работе Сотников был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.