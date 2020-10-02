Во Владимирской области продолжаются поиски 7-летнего Савелия Роговцева. Волонтеры “Лиза Алерт” обращаются ко всем автомобилистам. В оперативном штабе ищут автолюбителей, которые

Во Владимирской области продолжаются поиски 7-летнего Савелия Роговцева. Волонтеры “Лиза Алерт” обращаются ко всем автомобилистам. В оперативном штабе ищут автолюбителей, которые проезжали 28 сентября через село Горки с 13:30 до 14:30. Любой человек, оказавшийся в этой зоне в названное время, может оказать неоценимый вклад в поиски первоклассника. Поисково-спасательный отряд Лиза Алерт обращается ко всем автолюбителям с просьбой. Если в момент 28 сентября в