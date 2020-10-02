По словам потерпевшей, когда она находилась на Тимирязевской улице, к ней подбежал неизвестный мужчина, сорвал с плеча сумку и скрылся...

СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о хищении свыше 14 миллионов рублей путем грабежа.В полицию обратилась женщина. По ее словам, когда она находилась на Тимирязевской улице, к ней подбежал неизвестный мужчина, сорвал с плеча сумку и скрылся. В сумке находился принадлежащий ей мобильный телефон, а также денежные средства в размере свыше 14 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 30-летнего приезжего. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Кроме того, в ходе следствия установлено, что злоумышленник использовал поддельный паспорт, а также водительское удостоверение, приобретенное у неизвестного лица.СУ УВД по САО возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 УК РФ «Грабеж», 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», соединенные в одно производство.В настоящее время уголовное дело направлено в Коптевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-89-78