Она пыталась купить их через интернет.

В Коврове за пособничество в мошенничестве осудят 21-летнюю жительницу Ярославской области. Она участвовала в преступлении, в результате которого ковровчанка лишилась 72 тысяч рублей.Потерпевшая рассказала, что заказала строительные материалы через интернет. Водитель привёз заказ, женщина перевела оплату. Компания не получила деньги и отказала в отгрузке товара.Выяснилось, что заявка поступила от другого заказчика, который указал адрес доставки потерпевшей, но после перевода денег исчез. Злоумышленницу нашли. Она предоставила свою карту для перевода, согласившись на предложение подработать, которое увидела в сети. За передачу банковских данных для проведения аферы на неё завели уголовное дело.Материалы уже переданы в суд для рассмотрения.