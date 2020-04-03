В Галичском районе Костромской области обнаружили тело новорожденной, сообщили в региональном управлении СКР. После осмотра следователи пришли к выводу, что малышка была убита, а потом оставлена на полигоне бытовых отходов.

В Галичском районе Костромской области обнаружили тело новорожденной, сообщили в региональном управлении СКР. После осмотра следователи пришли к выводу, что малышка была убита, а потом оставлена на полигоне бытовых отходов.Труп ребенка нашли вечером 1 апреля на третьем километре дороги, соединяющей деревни Степаново и Круссаново.Следователи пытаются выйти на след родителей убитой малышки.25 марта были найдены тела двух новорожденных — в подмосковной Электростали и в Липецке.