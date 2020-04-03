В рамках всемирной акции Зажги синим самые известные объекты Ростова-на-Дону окрасятся в синий цвет. Иллюминация загорится на телебашне и стадионе Ростов Арена. Цель мероприятия - привлечь общественное внимания к проблеме аутизма.

В рамках всемирной акции "Зажги синим" самые известные объекты Ростова-на-Дону окрасятся в синий цвет. Иллюминация загорится на телебашне и стадионе "Ростов Арена". Цель мероприятия - привлечь общественное внимание к проблеме аутизма. Синий — цвет известной американской научной организации помощи аутистам Autism Speaks, передает ГТРК "Дон-ТР".Как сообщили представители пресс-службы правительства региона, примерно у каждого сотого ребенка в мире диагностируют расстройство аутистического спектра. Акцию "Зажги синим" проводят во многих странах мира. В России в ней участвуют ключевые объекты в крупных городах страны.Отметим, в настоящий момент не существует лекарств, которые могли бы вылечить аутизм, однако существуют педагогические методы, помогающие преодолевать трудности, связанные с эти заболевание, жить в обществе, дружить, работать и учиться. Чтобы поменять отношение к людям с аутизмом в лучшую сторону необходимо привлечь внимание к этой проблеме. Для этих целей в России действует фонд "Выход".