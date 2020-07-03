Возврат к нормальной жизни, то есть возобновление концертов, авиаперелетов, полноценных работы и отдыха, произойдет не раньше февраля 2021 года. Сначала должна быть разорвана цепочка передачи коронавируса.

Возврат к нормальной жизни, то есть возобновление концертов, авиаперелетов, полноценных работы и отдыха, произойдет не раньше февраля 2021 года. Сначала должна быть "разорвана цепочка передачи коронавируса", заявил в интервью агентству "Интерфакс" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Также он призвал носить маски даже на улице и менять их не реже, чем раз в два часа. Конечно, если никого вокруг нет, например, на даче, то средства защиты можно и не надевать.Маски можно будет снять, только когда появится средство профилактики и лечения коронавируса COVID-19, которое эффективно на 100%, и сформируется коллективный иммунитет.По последним данным, в России зафиксировано свыше 667 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 437 тысяч человек.