В ходе заседания глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что данные голосования по поправкам в Конституцию РФ достоверны, легитимность итогов бесспорна.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло максимально демократично. Как заявила сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова, такой вывод можно сделать, в том числе, исходя из составов избирательных комиссий, в которых было множество представителей большого количества партий.Также удалось полностью обеспечить безопасность жителей в ходе голосования и при подготовке к нему. В ходе заседания Центризбирком утвердил результаты волеизъявления россиян, члены комиссии подписали итоговый протокол, передает телеканал "Россия 24" .Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% бюллетеней выяснилось, что за принятие изменений высказались 77,92% россиян, против – 21,27%​​​. Явка зафиксирована на уровне 67,97%.По словам Памфиловой, ЦИК РФ не получал жалоб, требующих рассмотрения комиссией.ЦИК РФ принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции, передает ТАСС.