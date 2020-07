Посол США в РФ Джон Салливан высказался по поводу сообщения в Twitter о победе над нацизмом, в котором представители Белого дома не упомянули о заслугах СССР. По словам дипломата, этот твит не был направлен на переписывание истории и никто не пытался принизить заслуги советских войск.

Посол США в РФ Джон Салливан высказался по поводу сообщения в Twitter о победе над нацизмом, в котором представители Белого дома не упомянули о заслугах СССР. По словам дипломата, этот твит не был направлен "на переписывание истории" и никто не пытался принизить заслуги советских войск."Это сообщение не ставило целью перечислить все страны, которые участвовали в поражении нацистской Германии, – сообщил Салливан в интервью РБК. – Если бы это было так, то, боюсь, мне пришлось бы приносить извинения не только России, но и Канаде, Франции, польским эскадрильям в составе ВВС Великобритании".Дипломат подчеркнул, что сообщение в Twitter не было ошибкой и было адресовано британским союзникам, с которыми США тесно взаимодействовали в ходе Второй мировой войны.Салливан отметил, что, несомненно, нет такой страны, которая во время войны пострадала бы в той же мере, что и СССР. Он также выразил надежду, что россияне тоже ценят вклад США и союзников в победу над нацистами.8 мая в официальном аккаунте Белого дома в Twitter появилась видеозапись, на которой запечатлено, как президент США Дональд Трамп возложил венок к Мемориалу Второй мировой войны. Видео сопровождалось текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!"America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB— The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020