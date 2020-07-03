Сотрудник Росгвардии Марат Сахапов признан виновным в убийстве Эльнары Карахановой и приговорен Советским районным судом Казани к 9 годам и 6 месяцам колонии строго режима.

Сотрудник Росгвардии Марат Сахапов признан виновным в убийстве Эльнары Карахановой и приговорен Советским районным судом Казани к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, сообщает агентство "Интерфакс".При этом Сахапов проходил еще по двум статьям: умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Однако срок давности этих обвинений истек.Стоит отметить, что обвинение просило осудить сотрудника Росгвардии на 16 лет строгого режима.По данным из открытых источников, 1 сентября 2018 года 28-летний Марат Сахапов избил 21-летнюю Эльнару Караханову, после чего выбросил ее с балкона шестого этажа дома.