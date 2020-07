Мы привыкли ассоциировать зубы с опасностью быть укушенным или разорванным на куски. Но, оказывается, рекордсмен по количеству зубов использует их в совершенно мирных целях.

Мы привыкли ассоциировать зубы с опасностью быть укушенным или разорванным на куски. Но, оказывается, рекордсмен по количеству зубов использует их в совершенно мирных целях.Японские учёные из Исследовательского центра Окинавы Тюрасима (Okinawa Churashima Research Center) нашли у китовой акулы зубы в совершенно неожиданном месте: прямо вокруг глаз! Зачем они ей там и какие преимущества это даёт гигантской рыбе, рассказывается в статье научного интернет-журнала PLOS ONE.Расположение глаз у китовой акулы (A). Глаза крупным планом (B).Фото Taketeru Tomita et al./PLOS ONE (2020).Какая же акула располагается на верхних строчках рейтинга зубастости? Может, виновница большинства человеческих смертей агрессивная тупорылая акула-бык? К слову, это не оскорбление. Она действительно так называется. Но у этой хищницы "всего" около 400 зубов. У её "соседей по уровню опасности" — белой и тигровой акул — зубов и того меньше: около 300. Так кто же?Безобидная китовая! Ранее считалось, что у этой гигантской, до 20 метров в длину, рыбины 15 тысяч зубов. А оказалось, что столько их только во рту. Ещё три тысячи зубов учёные насчитали вокруг каждого глаза. И просто бесчисленное количество — на коже.Три тысячи зубов, окружающих глаз китовой акулы.Иллюстрация Taketeru Tomita et al./PLOS ONE (2020).При этом китовая акула известна своей необычайной миролюбивостью. И действительно, это рыба во многом напоминает кита. Она питается планктоном, и глаза у неё расположены по бокам тела. Не спереди, как это свойственно всем хищникам, а именно по бокам.Отметим, что природа придумала наделять животных глазами по бокам тела для защиты. Они нужны, чтобы вовремя заметить надвигающуюся опасность. Когда глаза расположены спереди, ясно, что существо использует их для нападения: чтобы оценить обстановку и правильно рассчитать расстояние до жертвы.Кстати, если бы люди были прирождёнными вегетарианцами, то глаза были бы у нас... примерно на висках. Расположенные спереди глаза — характерный признак, отличающий хищников во всех средах обитания. По всем подобным признакам, а также по характерным особенностям организма, человек ” существо рыбоядное.Китовая же акула по каким-то причинам окружила свои глаза по бокам зубами, похожими на моляры человека. По функции они напоминают ресницы: отводят воду от глаз и задерживают соринки. Что особенно важно, если учесть, что век у китовой акулы нет, и глаза больше ничем не защищены.Вооружены зубами у акулы не только глаза, но и вся поверхность кожи. Ранее учёные уже сообщали о том, что "чешуя" поглотительницы планктона, — это тоже преобразованные зубы. Такую "кольчугу" не прокусит никакой хищник. А ещё с ней проще плавать. Такая "зубастая шерсть" помогает справляться с вихревыми потоками в воде, образующимися близ тела при перемещении.Морфология зубов, окружающих глаза китовой акулы. A – снимок кожи, B – 3D реконструкция каждого из 4-х типов зубов и вид со всех сторон.Иллюстрация Taketeru Tomita et al./PLOS ONE (2020).Добавим, что ранее исследователи акульей "чешуи" вдохновили инженеров на разработку инновационной обшивки крыльев самолёта. Интересно, какую пользу принесёт открытие "зубастых" глаз и встретятся ли учёным другие подобные случаи в природе?Ранее 33Live.RuRu рассказывали о том, как у человека выросли ресницы на дёснах, и про ископаемого кита, который смог и вовсе отказаться от зубов, однако вымер.