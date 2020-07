Талибан (запрещена в России) никогда не получал денег от России за убийство американских военнослужащих. Талибы не наемники, они борются за установление исламского правительства в Афганистане. Об этом изданию The Media Line заявил представитель движения Сухаиль Шахин.

"Талибан" (запрещена в России) никогда не получал денег от России за убийство американских военнослужащих. Талибы не наемники, они борются за установление исламского правительства в Афганистане. Об этом изданию The Media Line заявил представитель движения Сухаиль Шахин.Подобные фейковые новости подрывают доверию к "Талибану", они могут посеять хаос и сорвать мирный процесс в Афганистане, добавил Шахин.Напомним, ранее глазета The New York Times опубликовала статью, из которой следует, что российская военная разведка платила талибам за нападение на американских военных. Голову каждого солдата оценивали примерно в 100 тысяч долларов. Причем Дональду Трампу доложили об этом еще в марте 2020 года, однако он до сих пор не решил, как реагировать.Сам президент США написал в своем микроблоге Twitter, что подобной информации ему не поступало.