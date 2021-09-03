03.09.2021

2021-09-03 13:35:05

Школа в Киржаче оказалась поражена грибком

Прокуратурой Киржачского района в преддверии начала учебного года проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в средней образовательной школе № 7.



Установлено, что на третьем этаже в учебном кабинете № 29 на потолке и стенах имеются следы протеканий, зафиксирована относительная влажность в помещении, способствующая появлению плесени (грибка).



По фактам выявленных нарушений прокуратурой района 31 августа 2021 года в отношении директора школы вынесено постановление о возбуждении дела за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.



В этот же день в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление. Устранение нарушений находится на особом контроле прокуратуры района.



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