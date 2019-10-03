Главный тренер петербургского Зенита Сергей Семак поделился впечатлениями от победы своих подопечных в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской Бенфикой (3:1).

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от победы своих подопечных в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" (3:1)."Рады победе. Конечно, сегодня заслужили. Играли хорошо, создавали моменты. Чуть-чуть в концовке потеряли внимание и концентрацию, не очень удачно сыграли при стандартах, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – В целом, хорошая и эмоциональная игра, заслуженная победа. Поострее создавали моменты, были ближе к победе. Выиграли заслуженно",Напомним, "Зенит" и "Лион" с четырьмя очками лидируют в группе G, "РБ Лейпциг" (3 очка) расположился на третьей строчке, а "Бенфика" (0) – на четвертой. В третьем туре Лиги чемпионов петербуржцы 23 октября на выезде сыграют с "быками" из Лейпцига, а португальцы в тот же день примут "львов" из Франции.