В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский Зенит примет лиссабонскую Бенфику. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" примет лиссабонскую "Бенфику". Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние."Зенит": Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (к), Ракицкий, Смольников, Оздоев, Барриос, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.Запасные: Кержаков, Осорио, Караваев, Жирков, Ерохин, Мак, Сутормин."Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Фейса, Рубен Диаш, Габриэл, Сеферович, Пицци, Рафа Силва, Жардел (к), Таарабт, Томаш Тавареш.Напомним, в первом туре "Зенит" сыграл вничью с французским "Лионом", а "Бенфика" проиграла немецкому "РБ Лейпцигу". Матч "Зенит" – "Бенфика" состоится в среду, 2 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.