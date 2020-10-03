Очередной пожар во Владимире. Рано утром 3 октября произошло возгорание частного жилого дома на 1-й Кольцевой улице. Когда пожарные приехали на место, увидели дым из окна. Выяснилось, что

Очередной пожар во Владимире. Рано утром 3 октября произошло возгорание частного жилого дома на 1-й Кольцевой улице. Когда пожарные приехали на место, увидели дым из окна. Выяснилось, что горела кровать. Возгорание быстро ликвидировали. Есть жертвы – мужчина 1927 года рождения, по предварительный информации, он курил в кровати, что и стало причиной пожара. Выгорела внутренняя отделка