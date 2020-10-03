Молодые специалисты до 35 лет на правах врачей первичного звена также получили единовременную компенсационную выплату в размере 300 тысяч рублей.

Позитивные изменения произошли в региональной педиатрической службе. В Детскую городскую поликлинику №1 г. Владимира с начала года принято 17 врачей на должность участкового педиатра, в Детскую больницу округа Муром – 3 специалиста, еще 2 специалиста трудоустроились в Детскую городскую больницу г. Гусь-Хрустальный.Молодые специалисты до 35 лет на правах врачей первичного звена также получили единовременную компенсационную выплату в размере 300 тысяч рублей. Некоторые уже приобрели жилье во Владимире, а остальные получают ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья