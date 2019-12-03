Власти Забайкалья выплатят семьям погибших в аварии с автобусом по миллиону рублей. Кроме того, будут организованы и оплачены похороны. Также компенсации получат пострадавшие.

Власти Забайкалья выплатят семьям погибших в аварии с автобусом по миллиону рублей. Кроме того, будут организованы и оплачены похороны. Также компенсации получат пострадавшие.Сегодня в крае объявлен траур; ДТП накануне унесло жизни 19 человек. Десятки пассажиров пострадали, многие находятся в тяжёлом состоянии, они находятся в реанимации.С родственниками погибших работают психологи. По факту аварии возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. К концу дня автобус доставят в Читу, его осмотрят эксперты.В главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю работает горячая линия по оказанию информационной и психологической поддержки в связи с аварией. Телефон 8 (3022) 35-61-61.Телефон горячей линии министерства здравоохранения Забайкальского края 8 (3022) 21-03-03.